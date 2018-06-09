НБУ назвал купюры, которые подделывают чаще всего

При этом из общего количества всех изъятых поддельных банкнот 77,6% доллары и 16,5 % евро. Об этом говорится в годовом отчете регулятора, опубликованном в пятницу, 8 июня на сайте.

По данным НБУ, объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составлял 94% от общего количества изъятых поддельных банкнот, а объемы поддельных банкнот номиналами 200, 100 и 50 евро составили соответственно 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

Кроме того, Национальный банк в 2017 году изъял из обращения почти 10,5 тысяч штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 миллионов гривен.

Вместе с тем в НБУ отметили, что по результатам исследование видно увеличение количества выявленных поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года. Это 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Кроме того, из обращения изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 гривне - 7% от общего количества изъятых подделок, 100 гривен - 17% и 50 гривен - 13%.

Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 2, 5 10 и 20 гривен составляют 1,5%.

В то же время НБУ констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года и утверждает, что сейчас ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты является контролируемой и не имеет критического характера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мукачево на протяжении сегодняшнего дня, вторника, 20 февраля, в нескольких пунктах обмена валюты злоумышленники сдали фальшивых швейцарских франков на сумму свыше 156 тысяч гривен. При этом купюры, которые сбывали фальшивомонетчики были распечатаны на принтере.