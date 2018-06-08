Украина оказалась в рейтинге топ-50 стран с самым доступным мясом птицы

Об этом свидетельствуют данные из "The National Provisioner".

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость 1 кг куриной грудки в среднем в Украине составляет 2,6 долл (68 грн), 1 кг куриных ножек - 1,9 долл (49 грн).

Примечательно, что второе место в списке страны с самым дешевым мясом птицы занимает Тайланд, где 1 кг куриной грудки стоит 2,8 долл (73 грн), 1 кг куриных ножек - 2,7 долл (70 грн). Кроме того, в первой пятерке рейтинга также оказались Малайзия, Египет и Индия.

При этом отмечается, что из 50 стран самое дорогое мясо птицы продается в Швейцарии и Норвегии. 1 кг куриной грудки обойдется швейцарцу в 27,1 долл (700 грн), норвежцу - в 13, 6 долл (355 грн). За 1 кг куриных ножек житель Швецарии заплатит 11,3 долл (295 грн), Норвегии - 9,5 долл (248 грн).

Стоит добавить, что Украина на сегодняшний день является в ТОП-10 мировых лидеров в сфере экспорта курятины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина с начала 2018 года импортировала набольшее количество мяса за последние пять лет.