Украина бьет все рекорды по темпам инфляции

Согласно данным портала, с начала 2018 года ценообразование на отечественных рынках претерпело повышения на 4,5 процентов. Кроме того, базовая инфляция в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2 процента. Общий показатель этого параметра с начала года составил 3,5 процентов.

Таким образом, цены на основные продукты питания в мае 2018 года показали следующие результаты динамики сальдо инфляции:

- на 2,9-0,5 процентов снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло;

- на 0,8-0,5 процентов подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, безалкогольные напитки;

- цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8 процентов, табачные изделия - на 2,4 процента, алкогольные напитки - на 1 процент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины намерен взобраться на новый позитивный, сравнительно с нынешней ситуацией, уровень инфляции в 2020 году - в пределах пяти процентов. Ожидается постепенное замедление общей инфляции, которая на конец года составит 8,9 процентов.