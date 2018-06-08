23:59 08.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько раз в Украине пересчитают пенсии

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.

Стало известно, сколько раз в Украине пересчитают пенсии

Отмечается, что с первого июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия.

Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.

Стоит добавить, что следующий перерасчет планируют провести в декабре этого года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.

Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.


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