Нацбанк на пятницу вновь опустил курс гривны

100 долл - 2617,1679 грн;

100 евро - 3097,6799 грн;

10 российских рублей - 4,2340 грн.

При этом регулятор установил на 8 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1092.440171;

Серебро - 13.921593;

Платина - 758.136485;

Палладий - 848.170430.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 7 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2616,2366 грн;

100 евро - 3078,0024 грн;

10 российских рублей - 4,2193 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.