Нацбанк на пятницу вновь опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 8 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2617,1679 грн;
100 евро - 3097,6799 грн;
10 российских рублей - 4,2340 грн.
При этом регулятор установил на 8 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1092.440171;
Серебро - 13.921593;
Платина - 758.136485;
Палладий - 848.170430.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 7 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2616,2366 грн;
100 евро - 3078,0024 грн;
10 российских рублей - 4,2193 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.