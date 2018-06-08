Курс Bitcoin продолжает радовать биржевых игроков - ФОТО

Так, по состоянию на 20:00 по киевскому времени полная стоимость одной монеты составляет 7 651,33 доллара за единицу виртуальной валюты. В течении 8 июня колебание курса остановилось в отметках 7 688 долларов - максимальная цена за монету, самый низкий - 7 544,66.

В то же время, стоимость Ethereum составляет 602,8, Bitcoin Cash - 1 125,82, Litecoin - 119,87, XRP - 0,6735 доллара за монету.

Напомним, что компания Google с целью защиты своих пользователей от мошенников, начиная с июня запретит всю онлайн-рекламу, связанную с криптовалютой и первичное предложение монет. После обновления пользователи не будут видеть объявления, связанные с криптовалютами, в сервисах Google или на сайтах, где представлены объявления Google. Также компания будет блокировать всех нарушителей правил рекламы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее криптовалютные биржи снова заговорили о стремительном росте курса виртуальной валюты Bitcoin.