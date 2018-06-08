Испания выделит рекордную сумму на строительство электростанции в Украине

Мировой гигант вкладывает на развитие станции 54,7 млн евро, что позволит сделать ее крупнейшей в Украине уже до конца года.

Известно, что пиковая мощность Дымерской СЭС составит 57,6 МВт. Первая очередь этой СЭС была введена в эксплуатацию компанией UDP Renewables летом 2017 года. Запуск Дымерской СЭС на полную мощность запланирован на первый квартал 2019 года.

Добавим, что в конце апреля 2018 года в г.Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy с общей мощностью 50МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чернобыльской зоне заработала солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Отмечается, что станция находится рядом с реактором №4, и ее энергии должно хватить для обеспечения 2 тысяч домов/