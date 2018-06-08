Гройсман пообещал разобраться с высокой премии правлению НАК

Как пояснил в пятницу, 8 июня, глава правительства во время Часа вопросов к правительству в парламенте, он обеспокоен таким решением и уже направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров Украины.

Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб, - отметил Гройсман. Вместе с тем он подчеркнул, что данное решение не относится к сфере компетенции правительства.

НАК – компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов, – пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Наблюдательный совет Национальной акционерной компании " Нафтогаз Украины" утвердил премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта. Соответствующее решение принято в среду, 30 мая, на заседании. Как сообщает пресс-службы НАКа, общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже и составит 46,3 миллионов долларов. Премию получит 41 сотрудник "Нафтогаза", которые прямо или косвенно внесли вклад в победу над "Газпромом", - пояснили в пресс-службе.