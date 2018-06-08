Фальшивые доллары наводнили украинские валютные рынки - ФОТО

Согласно информации, изложенной в отчете, более 77,5 процентов всех поддельных купюр составляю доллары, причем 94 процентов от общего количества изъятых купюр составляют номиналы с изображением Бенджамина Франклина - 100 долларов.

В свою очередь, европейский евро номиналом 200 евро, 100 евро и 50 евро составили, соответственно, 40 процентов, 21 процент и 29 процентов из общего числа всех поддельных банкнот. Украинская гривна показала более "скромные" результаты - всего было изъято купюр на сумму в 3,6 млн гривен. Большинство подделок составили 500 гривен - 61 процент, 200 гривен - 7 процентов от общего количества изъятых подделок, 100 гривен -17 процентов и 50 гривен - 13 процентов.

НБУ просит граждан внимательней обходится с купюрами, а в случае обнаружение подделки деньги можно доставить в НБУ и получить настоящий платежный эквивалент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", все чаще на украинских рынках валют появляются подделки американского доллара и евро.