Всемирный спрос на курятину растет

К 2025 году уровень мирового рынка мяса и морепродуктов ожидаемо поднимется, при этом достигнув 7,3 трлн дол. США.
Об этом свидетельствуют данные доклада консалтинговой компании Grand View Research.
Согласно прогнозам, на протяжении указанного периода мировой спрос на мясную продукцию и морепродукты будет расти.
Отмечается, что куриное мясо станет самой быстрорастущей отраслью на американском рынке по сравнению с остальными видами мяса и морепродуктами. Такие итоги подкреплены существующим увеличением уровня спроса у жителей США на продукт.
На уровне с США, поднятие потребления мяса птицы и морепродуктов будет зафиксировано в Индии. Это объясняется тем, что товары из говядины стоят в Индии значительно дороже, чем из курицы или морепродуктов.
До этого в Америке заявили об увеличении производства и экспорта мясных товаров и таких же планов придерживается Украина. На сегодняшний день Украина находится в десятке крупнейших экспортеров курятины и планирует поднять экспортные позиции за счет производства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине подошли к концу исследования компетентного органа специального административного округа Гонконг, результатом которых стало согласование ветеринарного сертификата на экспорт украинского мяса птицы.