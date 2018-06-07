Всемирный спрос на курятину растет

Об этом свидетельствуют данные доклада консалтинговой компании Grand View Research.

Согласно прогнозам, на протяжении указанного периода мировой спрос на мясную продукцию и морепродукты будет расти.

Отмечается, что куриное мясо станет самой быстрорастущей отраслью на американском рынке по сравнению с остальными видами мяса и морепродуктами. Такие итоги подкреплены существующим увеличением уровня спроса у жителей США на продукт.

На уровне с США, поднятие потребления мяса птицы и морепродуктов будет зафиксировано в Индии. Это объясняется тем, что товары из говядины стоят в Индии значительно дороже, чем из курицы или морепродуктов.

До этого в Америке заявили об увеличении производства и экспорта мясных товаров и таких же планов придерживается Украина. На сегодняшний день Украина находится в десятке крупнейших экспортеров курятины и планирует поднять экспортные позиции за счет производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине подошли к концу исследования компетентного органа специального административного округа Гонконг, результатом которых стало согласование ветеринарного сертификата на экспорт украинского мяса птицы.