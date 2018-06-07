Всемирный банк прогнозирует экономический кризис после следующего 2019 года

Об этом сообщает Всемирный банк в обзоре "Глобальные экономические перспективы".

Организация объясняет это замедлением мировой экономики. В то время, когда в 2017-2018 годах мировая экономика поднималась приблизительно на 3,1% ВВП в год, уже к 2020 году она упадет до 2,9% ВВП в год.

Главный экономист Всемирного банка Шантаянан Девараджан отметил, что протекционистская угроза уплотняет тучи над экономическим ростом. По его словам, в то случае, если эти риски перейдут в торговые войны, последствия могут стать разрушительными.

Так, вероятность спада мирового экономического роста в 2019 году равняется 21%, повышение - 16%.

К угрозам также зачислили эскалации торговых войн между США и Китаем, неопределенность политического вопроса на Корейском полуострове, напряженность на Ближнем Востоке, антиглобалистский период в мировом обществе и увеличение влияния популистских сил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за правительственного кризиса в Италии продолжилось падение на финансовых рынках.