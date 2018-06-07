13:30 07.06.2018 | Экономика | Новости
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Всемирный банк прогнозирует экономический кризис после следующего 2019 года

В скорейшем времени масштабных экономических потрясений можно не боятся, однако после следующего 2019 года ситуация может значительно ухудшиться.

Всемирный банк прогнозирует экономический кризис после следующего 2019 года

Об этом сообщает Всемирный банк в обзоре "Глобальные экономические перспективы".

Организация объясняет это замедлением мировой экономики. В то время, когда в 2017-2018 годах мировая экономика поднималась приблизительно на 3,1% ВВП в год, уже к 2020 году она упадет до 2,9% ВВП в год.

Главный экономист Всемирного банка Шантаянан Девараджан отметил, что протекционистская угроза уплотняет тучи над экономическим ростом. По его словам, в то случае, если эти риски перейдут в торговые войны, последствия могут стать разрушительными.

Так, вероятность спада мирового экономического роста в 2019 году равняется 21%, повышение - 16%.

К угрозам также зачислили эскалации торговых войн между США и Китаем, неопределенность политического вопроса на Корейском полуострове, напряженность на Ближнем Востоке, антиглобалистский период в мировом обществе и увеличение влияния популистских сил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за правительственного кризиса в Италии продолжилось падение на финансовых рынках.


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