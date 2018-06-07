10:15 07.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В мае НБУ пополнил госбюджет на 17 миллиардов гривен

В мая текущего года Национальный банк Украины перечислил два транша в государственный бюджет.

В мае НБУ пополнил госбюджет на 17 миллиардов гривен

Всего регулятор пополнил бюджет на сумму 17 миллиардов гривен. Как сообщает в четверг, 7 июня, пресс-служба Нацбанка, с начала года в бюджет уже поступило 32 миллиарда гривен. При этом запланировано к перечислению в этом году 44,6 миллиардов гривен.

Перечисление оставшейся суммы будут реализованы в полном объеме в течение 2018 по графику, согласованному с министерством финансов, отмечает регулятор.

Напомним, совет НБУ утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, согласно закону о госбюджете на 2018 год, НБУ должен перечислить 50,5 миллиардов гривен своей прибыли за прошлый год.

В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 миллиардов гривен прибыли, в 2016 году - 38,16 миллиардов гривен.


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