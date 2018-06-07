22:58 07.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области открыла новое месторождение газа

В Харьковской области открыто новое месторождение природного газа.

В Харьковской области открыла новое месторождение газа

На этапе геологического изучения запасы газа в этом месте составляют 200 миллионов кубических метров. Вместе с тем перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз могут составит два миллиарда кубометров.

Как сообщает пресс-служба Укргаздобычи в четверг, 7 июня, после получения специального разрешения в декабре 2016 года месторождение открыто в рекордно короткие сроки - менее чем за полтора года.

При этом в среднем период от выдачи лицензии до промышленной разработки месторождения обычно составляет несколько лет. Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение.

Напомним 29 мая также сообщалось об открытии газового месторождения на Харьковщине. Там на этапе геологического изучения запасы газа составляют не менее 300 миллионов кубов.

Как сообщает УРА-Информ, в марте китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу Укргаздобычи.


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