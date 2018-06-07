СНБО хочет снять барьер для экспорта и импорта военного вооружения

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Отмечается, что в Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Планируется, что это решение примут в ближайшее время.

"Мы разрешим импорт без ограничения для производителей, не зависимо от их формы собственности: для собственных нужд, для производства военной техники и вооружения. Мы разрешим импорт вооружения и военной техники для частных структур, которые есть поставщиками этого военного вооружения", - сказал Турчинов.

Кроме этого, по его словам, будут сняты все ограничения относительно прямых контрактов о закупке вооружения за границей для украинских силовых структур.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецкий город Графенвер прибыли украинские модели танков Т-84 с целью участия в международных соревнованиях Tank Challenge-2018 "Сильная Европа 2018". Уже третьего июня 2018 года пройдет официальное открытие соревнования. За наименование лучшего танкового взвода будут конкурировать представители восьми государств.