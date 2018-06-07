09:39 07.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent подорожала до 75,91 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром выросли в цене до 75,91 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала до 75,91 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,73%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,16 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.

В апреле 2018 года общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов равнялся 963 тыс. тонн.


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