Нефть Brent подорожала до 75,91 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром выросли в цене до 75,91 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,73%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,16 доллара за баррель, прибавив 0,66%.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.
В апреле 2018 года общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов равнялся 963 тыс. тонн.