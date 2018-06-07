Нефть Brent подорожала до 75,91 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,73%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,16 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский импорт нефти через посредников в страны Восточной Европы в апреле 2018 года сократился на 15,4%. Таким образом, он понизился на 798,05 тыс. тонн сравнительно с апрелем 2017 года.

В апреле 2018 года общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов равнялся 963 тыс. тонн.