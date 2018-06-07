Нацбанк сократил прибыль на 9,1%

Это на 9,1% меньше, чем годом ранее. Как сказано в годовом отчете регулятора, опубликованном в четверг, 7 июня, чистый доход НБУ за прошлый год составил 65,913 миллиардов гривен, сократившись за год на 8,519 миллиардов гривен.

При этом доход от изменения валютных курсов уменьшился в 1,6 раза и составил 14,3 миллиардов гривен. Такое падение в Нацбанке поямнили замедлением падения курса гривны к иностранным валютам.

В результате высвобождения резервов под обесценивание кредитов, выданных банкам, сумма чистых процентных доходов составила в 2017 году 45,2 миллиардов гривен, что на 5% ниже, чем в 2016 году. Сумма процентных расходов сократилась на 12,8% и составила в 2017 году 11,6 миллиардов гривен, в первую очередь, за счет сокращения расходов по депозитным сертификатам Национального банка, размещавшихся в течение года (размещение также сократилось), и увеличения обязательств перед Международным валютным фондом, по которым уплачиваются проценты.

Что касается активов НБУ, то структура активов за последние пять лет изменялась в части роста портфеля ценных бумаг Украины, который представлен преимущественно государственными облигациями, а также наращиванием международных резервов. В части обязательств Национального банка наблюдается их традиционная диверсификация с присутствием основного, специфического для центрального банка как эмиссионного центра страны вида обязательств - банкноты и монеты в обращении.

В то же время, доля этой статьи за последние годы существенно уменьшилась и в 2015 - 2016 годах составляла менее половины валюты баланса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет Национального банка Украины согласовал расчет части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018, который планируется перечислить в госбюджет Украины на 2019 год, а именно 34,9 миллиардов гривен.