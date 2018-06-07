МОН профинансирует учебные материалы для украинских школ за рубежом

Об этом сообщает пресс-служба МОН, ссылаясь на заявление министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Она сделала такое заявление во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинский Евгением Чолием.

По словам Гриневич, сейчас обращают внимание на поддержку украинских школ за границей. Впервые государство в полном объеме обеспечит командировки учителям, которые будут проводить годовое оценивание и ГНА для украинских школьников за рубежом. Она добавила, что также разработали стандарт украинского языка как иностранного, который станет основой для организации и проведения сертификационного экзамена.

Министр заявила, что сейчас в выделении средств есть необходимость, но необходимо использовать эти деньги эффективно и сделать действительно нужный ресурс.

Как отмечается, Евгений Чолий подтвердил, что сегодня действительно вопрос обеспечения и доступа к учебным материалам Украинская для зарубежных школ встал очень остро.

Глава Всемирной координационного воспитательно-образовательной совета Всемирного конгресса украинском Оксана Винницкая-Юсипович отметила, что совет общается с разными украинскими общинами по всему миру, которые заинтересованы поддерживать связь их детей с Украиной. Им, прежде всего, нужен доступ к материалам, а напечатать их они и сами готовы.

Речь идет об обучении разновозрастных детей, имеющих разные уровни владения языком. Винницкая-Юсипович отметила, что особенно в вопросе субботних и воскресных школ очень важен индивидуальный подход, который должен иметь возможность конструировать учитель через учебные материалы. Но совсем другая ситуация, когда говорят о детях, являющихся гражданами Украины и недавно переехали за границу, где работают их родители.

В МОН сообщают, что по результатам общения стороны договорились сотрудничать со Всемирным конгрессом украинский в разработке учебных материалов для украинских школ за рубежом.

На встрече также шла речь о распространении информации о Голодоморе 1932-1933 годов как о геноциде украинского народа и вели дискуссию о языковой статье закона "Об образовании".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании".