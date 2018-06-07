13:15 07.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196175:test

МОН профинансирует учебные материалы для украинских школ за рубежом

Из украинского государственного бюджета на 2018 год выделят около двух миллионов гривен на проработку материалов для украинских школ за границей.

МОН профинансирует учебные материалы для украинских школ за рубежом

Об этом сообщает пресс-служба МОН, ссылаясь на заявление министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Она сделала такое заявление во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинский Евгением Чолием.

По словам Гриневич, сейчас обращают внимание на поддержку украинских школ за границей. Впервые государство в полном объеме обеспечит командировки учителям, которые будут проводить годовое оценивание и ГНА для украинских школьников за рубежом. Она добавила, что также разработали стандарт украинского языка как иностранного, который станет основой для организации и проведения сертификационного экзамена.

Министр заявила, что сейчас в выделении средств есть необходимость, но необходимо использовать эти деньги эффективно и сделать действительно нужный ресурс.

Как отмечается, Евгений Чолий подтвердил, что сегодня действительно вопрос обеспечения и доступа к учебным материалам Украинская для зарубежных школ встал очень остро.

Глава Всемирной координационного воспитательно-образовательной совета Всемирного конгресса украинском Оксана Винницкая-Юсипович отметила, что совет общается с разными украинскими общинами по всему миру, которые заинтересованы поддерживать связь их детей с Украиной. Им, прежде всего, нужен доступ к материалам, а напечатать их они и сами готовы.

Речь идет об обучении разновозрастных детей, имеющих разные уровни владения языком. Винницкая-Юсипович отметила, что особенно в вопросе субботних и воскресных школ очень важен индивидуальный подход, который должен иметь возможность конструировать учитель через учебные материалы. Но совсем другая ситуация, когда говорят о детях, являющихся гражданами Украины и недавно переехали за границу, где работают их родители.

В МОН сообщают, что по результатам общения стороны договорились сотрудничать со Всемирным конгрессом украинский в разработке учебных материалов для украинских школ за рубежом.

На встрече также шла речь о распространении информации о Голодоморе 1932-1933 годов как о геноциде украинского народа и вели дискуссию о языковой статье закона "Об образовании".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве  образования и науки Украины заявили о запуске конструктивных консультаций с венгерской общиной касательно имплементации языковой статьи закона Украины "Об образовании".


Поделиться
 
Верховная Рада принята закон об Антикоррупционном суде Профильный комитет поддержал окончательную редакцию законопроекта об Антикоррупционном суде Александр Кольченко прекратил голодовку, — адвокат Сборная Украины потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив