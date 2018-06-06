В НБУ назвали краткосрочные риски для курса гривны

Вместе с тем Украине все равно нужна "подушка безопасности" в виде программы Международного валютного фонда, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли. Об этом в среду, 6 июня, в интервью журналистам рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Он также подчеркнул, что динамика курса гривны по сравнению с другими странами на сегодняшний день стабильная, а гривна является одной из самых сильных валют. Объяснение простое. Мы видим хорошие условия торговли для Украины, - пояснил Сологуб.

Весте с тем он отметил также, что есть и риски и наиболее значительные из них это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу. Сегодня даже без денег МВФ страна постепенно справляется с погашением долгов и в принципе для этих целей хватит резервов. Вместе с тем надо понимать, что отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, чт международные резервы Украины в мае сократились на 1,6%.