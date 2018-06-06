В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ

Собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации государственного долга не более, чем спекуляции. Такое мнение в среду, 6 июня, высказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с предстоящими выплатами, то чисто математически их хватает. При этом он в очередной раз заверил, что Украина имеет все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны.

На вопрос журналиста о том, известны ли Сологубу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологуб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще, или просто разорвали отношения с МВФ.

Например, это Зимбабве, а также Аргентина в 2001 году. Но у нас сейчас вопрос так не стоит, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сологуб сегодня отметил, что краткосрочными рисками для курса национальной валюты на сегодняшний день являются изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу. Вместе с тем Украине все равно нужна "подушка безопасности" в виде программы Международного валютного фонда, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли, - подчеркнул он.