Украина существенно накопила запасы газа в хранилищах

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным сведениям, в течение суток из украинских хранилищах газ не отбирался. При этом в данных за 4 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,93 млн куб. м, из Венгрии - 12,67 млн куб. м, из Польши - 0,52 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 31%. Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске, 30 декабря, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Среди них - двое взрослых (мама, папа) и четверо детей.