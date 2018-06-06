09:44 06.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина существенно накопила запасы газа в хранилищах

По состоянию на четвертое июня 2018 года объем голубого топлива в подземных хранилищах Украины увеличился до 9,782 млрд куб. м. В то же время, как за последнее сутки в ПХГ Украины было закачано 48,60 млн куб. м газа.

Украина существенно накопила запасы газа в хранилищах

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным сведениям, в течение суток из украинских хранилищах газ не отбирался. При этом в данных за 4 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,93 млн куб. м, из Венгрии - 12,67 млн куб. м, из Польши - 0,52 млн куб. м газа.

В настоящее время украинские ПХГ заполнены на 31%. Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске, 30 декабря, из-за отравления угарным газом погибли шесть человек. Среди них - двое взрослых (мама, папа) и четверо детей.


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