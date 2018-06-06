Сборы в госбюджет выросли на 41 миллиардов гривен - ГФС

Это на 13,4%, или на 40,8 миллиардов гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Как сообщает в среду, 6 июня, пресс-служба ГФС, в общий фонд госбюджета с начала года собрано 219,3 миллиардов гривен налоговых платежей, что на 15,7%, или на 29,8 миллиардов гривен превышает прошлогодний показатель.

По данным ведомства, поступления таможенных платежей за первые пять месяцев года в общий фонд госбюджета составили 125,6 миллиардов гривен, превысив прошлогодние показатели на 9,6%, или на 11 миллиардов гривен.

Вместе с тем в мае этого года в общий фонд госбюджета поступило 69,5 миллиардов гривен. Это на 25%, или на 13,8 миллиардов гривен превышает поступления мая прошлого года.

Поступление налоговых платежей в мае составили 43 миллиарда гривен и превысили прошлогодние на 34%, или на 10,9 миллиардов гривен.

В общий фонд госбюджета в мае поступило 26,6 миллиардов гривен таможенных платежей, что на 13%, или на три миллиарда гривен превышает прошлогодний показатель, - сказано в сообщении ГФС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по результатам мая текущего 2018 года международные резервы государства составляли 18,1 миллиардов долларов, снизившись за один месяц на 1,6%.