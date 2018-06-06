Нефть Brent подорожала до 75,67 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из агенства Bloomberg.

Как отмечается, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,38%. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,81 доллара за баррель, прибавив 0,44%.

Стоит добавить, что цена нефти Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности. Поэтому данную марку называют эталонной, или маркерной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в период с января по май текущего 2018 года крупнейшая нефте- и газодобывающая компания страны "Укрнафта" заплатило налоги на сумму 6,2 млрд грн, среди которых 580 млн грн ушло на погашение просроченного налогового долга.