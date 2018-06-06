09:58 06.06.2018 | Экономика | Новости
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Нефть Brent подорожала до 75,67 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром выросли в цене до 75,67 доллара за баррель.

Нефть Brent подорожала до 75,67 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из агенства Bloomberg.

Как отмечается, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,38%. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,81 доллара за баррель, прибавив 0,44%.

Стоит добавить, что цена нефти Brent с 1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в частности. Поэтому данную марку называют эталонной, или маркерной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в период с января по май текущего 2018 года крупнейшая нефте- и газодобывающая компания страны "Укрнафта" заплатило налоги на сумму 6,2 млрд грн, среди которых 580 млн грн ушло на погашение просроченного налогового долга. 


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