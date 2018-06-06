Нацбанк на среду ослабил курс гривны

100 долл - 2615,6210 грн;

100 евро - 3053,7375 грн;

10 российских рублей - 4,2200 грн.

При этом регулятор установил на 6 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1086.706761;

Серебро - 13.825077;

Платина - 761.893074;

Палладий - 848.510070.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 5 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2613,2875 грн;

100 евро - 3067,2155 грн;

10 российских рублей - 4,2198 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.