Наличный доллар в среду набрал две копейки

Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,15 гривен, а евро можно купить по 30,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,05, продажи 26,02 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9458, продажи - 26,1461 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,48 - 30,58, продажи - 30,50 - 31,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2580, продажи - 30,7798 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,141, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,694, продажи 4,281 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 5 июня 2018 года, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался до 26,13 гривен, а евро можно было купить по 30,76 гривен.