Минэкономразвития заверило, что Украина полностью готова к запуску малой приватизации

5 июня вступили в силу утвержденные Кабинетом министров правила прозрачной продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала. Таким образом, была полностью сформирована нормативная база, необходимая для старта в Украине программы малой приватизации.

Об этом в среду, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства экономки и развития.

При этом в ведомстве отметили, что согласно Закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" малая приватизация будет происходить через электронную систему ProZorro.Продажи.

Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности и стоимость активов таких объектов не должна превышать 250 миллионов гривен, - пояснил первый заместитель министра Максим Нефедов, добавив, что Украины шаг за шагом, приближаемся к старту малой приватизации.

Впервые в истории страны она будет происходить исключительно на открытых электронных аукционах. Сначала был принят новый закон, теперь разработана вся необходимая нормативная база. В ближайшие недели должны появиться первые лоты в системе, - обратил внимание замминистра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк заявил, что на сегодняшний день план приватизационных поступлений в нынешнем году фактически сорван. Планировалось, что от приватизации в бюджет поступит 21,3 миллиардов гривен. Теперь Министерству финансов придется искать дополнительные источники финансирования дефицита государственного бюджета, - пояснил он.