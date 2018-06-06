Кабмин в среду утвердит план мер по реализации этапа реформирования энергетического сектора до 2020 года

Соответствующий вопрос значится в повестке дня сегодняшнего заседания, размещенной на сайте правительства. Среди прочего также министры планируют одобрить проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Германией о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

На заседании планируется одобрить проект указа Президента о назначении грантов для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год.

Кроме того, правительство утвердит соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта.

Также правительство рассмотрит вопрос о подписании соглашения (в форме обмена нотами) с США о предоставлении Украинской стороне товаров военного назначения и услуг.

На заседании также будет утвержден план мероприятий по развитию неолимпийских видов спорта на 2018 - 2022 года.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк вчера заявил, что план приватизационных поступлений в нынешнем году фактически сорван. Планировалось, что от приватизации в бюджет поступит 21,3 миллиардов гривен. Теперь Министерству финансов придется искать дополнительные источники финансирования дефицита государственного бюджета, - пояснил он.