Кабмин в среду утвердит план мер по реализации этапа реформирования энергетического сектора до 2020 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 июня, намерен утвердить план мероприятий по реализации этапа "Реформирование энергетического сектора до 2020 года" Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года.
Соответствующий вопрос значится в повестке дня сегодняшнего заседания, размещенной на сайте правительства. Среди прочего также министры планируют одобрить проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Германией о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
На заседании планируется одобрить проект указа Президента о назначении грантов для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год.
Кроме того, правительство утвердит соглашения с Латвией о сотрудничестве в сфере образования, науки, молодежи и спорта.
Также правительство рассмотрит вопрос о подписании соглашения (в форме обмена нотами) с США о предоставлении Украинской стороне товаров военного назначения и услуг.
На заседании также будет утвержден план мероприятий по развитию неолимпийских видов спорта на 2018 - 2022 года.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк вчера заявил, что план приватизационных поступлений в нынешнем году фактически сорван. Планировалось, что от приватизации в бюджет поступит 21,3 миллиардов гривен. Теперь Министерству финансов придется искать дополнительные источники финансирования дефицита государственного бюджета, - пояснил он.