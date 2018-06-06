Гройсман подписал представление парламент на увольнение Данилюка

Об этом глава правительства сообщил на своей страничке в Facebook. При этом Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием его в должности члена Кабинета министров".

Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с Евросоюзом могло поставить под угрозу их результаты, - считает премьер. Он также выразил сожаление, что Данилюк не внес корректив в выбранную им линию поведения после обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды.

Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление, - написал он, добавив, что вопрос смены главы Министерства финансов должен быть решен безотлагательно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В нем министр описывает конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримова. В частности, в своем письме Данилюк отметил, что президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко и Южанина. Сначала это был Уманский, а позже Воробей. Однако Данилюка эти кандидатуры не устроили и уже два года он работает без заместителя.