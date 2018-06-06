15:30 06.06.2018 | Экономика | Новости
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ЕС наложит пошлины на американские товары с июля

Уже в июле в отношении товаров США Евросоюзом будут введены пошлины в качестве ответа на решение Дональда Трампа. 

ЕС наложит пошлины на американские товары с июля

Соответствующее решение было принято в среду на заседании еврокомиссаров в Брюсселе. 

По предварительным сведениям, повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий будут применятся уже в следующим месяце.

В целом Еврокомиссия планирует установить пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

Также комиссия отмечает, что этот шаг полностью соответствует правилам ВТО и соответствует списку продуктов, который ранее был передан Всемирной торговой организации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал американского президента Дональда Трампа отменить ранее введенные торгово-экономические санкции на европейскую металлугию.


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