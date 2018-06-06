ЕС наложит пошлины на американские товары с июля

Уже в июле в отношении товаров США Евросоюзом будут введены пошлины в качестве ответа на решение Дональда Трампа.
Соответствующее решение было принято в среду на заседании еврокомиссаров в Брюсселе.
По предварительным сведениям, повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий будут применятся уже в следующим месяце.
В целом Еврокомиссия планирует установить пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.
Также комиссия отмечает, что этот шаг полностью соответствует правилам ВТО и соответствует списку продуктов, который ранее был передан Всемирной торговой организации.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал американского президента Дональда Трампа отменить ранее введенные торгово-экономические санкции на европейскую металлугию.