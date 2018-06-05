В Украине создано 705 объединенных общин, - Гройсман

Они есть почти во всех областях и их количество будет расти. Об этом во вторник, 4 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, три кита децентрализации - полномочия, финансовый ресурс и ответственность. За государством закрепляется только функция контроля. Законодательные основы всех процессов уже частично есть и в дальнейшем они будут прорабатываем. Наше стремление - чтобы вся Украина состояла из сильных, самодостаточных, развитых обществ. Это изменит жизнь украинцев в ​​лучшую сторону, - уверен Гройсман.

При этом глава правительства заверил, что объединение в общины помогает гражданам решать возникающие неотложные вопросы, что в итоге ускоряет развитие территории. Люди должны осознать ценности объединения при сохранении сел и самобытности. Это дает возможность выйти на новый уровень решения вопросов, которые интересуют людей - образования, здравоохранения, дороги и тому подобное, - пояснил премьер, добавив, что государство им в этом помогаем.

Вместе с тем Гройсман отметил, что нужно формировать стратегии развития общин. Люди сами знают, что им нужно, а правительство, как приоритетов государства, будем это поддерживать. Сейчас полностью перестраиваем работу Кабинета министров. Мы утвердили программу работы на пять лет - с приоритетами и задачами и видим, куда должны прийти и что сделать, - отметил он, заверив, что механизмы объединения есть даже на у людей, проживающих на территориях Луганской области и Донецкой области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом годе Гройсман сделал ставку на экономическое развитие территорий и повышение качества жизн сельских жителей. Об этом сообщил глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей официальной странице в Twitter. Так, первым приоритетом украинский премьер считает завершение процесса объединения территориальных общин. По его мнению, это поможет стать самодостаточными и эффективными с экономически развитыми территориями.