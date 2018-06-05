В Швейцарии заблокировали счета российского миллиардера Вексельберга

В стране опасаются санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. На данный момент адвокаты миллиардера готовят иски в суд.

Как сообщил еженедельник Schweiz am Wochenende, ссылаясь на свои источники, речь идет примерно о миллиарде франков. При этом средства блокировали не только публичные банки UBS, Credit Suisse, но и частные, в том числе Julius Baer.

Счета Вексельберга мог заблокировать также Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является сам миллиардер, - рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus.

Издание также отметило, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах.

Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам.

При этом блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. На сегодняшний день ряд банков отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководство США готово ввести санкции против энергетических компаний Германии, которые будут заниматься строительством "Северного потока-2". Ключевые фигуры в Белом доме и американском Конгрессе опасаются усиления зависимости Евросоюза от поставок из России, что может обернуться политической дестабилизацией в регионе. Вашингтон имеет множество других инструментов воздействия на блокирование процесса, потому возможность введения санкций рассматривается лишь в качестве критического предупреждения всем странам, которые склонны присоединиться к проекту.