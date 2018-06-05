10:59 05.06.2018 | Экономика | Новости
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В Нидерландах арестованы активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" долга

В Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром".

В Нидерландах арестованы активы

Активы арестованы для выплаты "Нафтогаз Украине" 2,6 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня сообщила пресс-служба Национальной компании.

В "Нафтогазе" также рассказали, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".

Швейцарские банки также заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга. В стране опасаются санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. На данный момент адвокаты миллиардера готовят иски в суд.


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