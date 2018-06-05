В Нидерландах арестованы активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" долга

Активы арестованы для выплаты "Нафтогаз Украине" 2,6 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня сообщила пресс-служба Национальной компании.

В "Нафтогазе" также рассказали, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".

Швейцарские банки также заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга. В стране опасаются санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. На данный момент адвокаты миллиардера готовят иски в суд.