12:16 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрнафта" погасила больше 500 миллионов налоговой задолженности

В период с января по май текущего 2018 года крупнейшая нефте- и газодобывающая компания страны "Укрнафта" заплатило налоги на сумму 6,2 млрд грн, среди которых 580 млн грн ушло на погашение просроченного налогового долга.  

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Предприятие выплачивает долг одновременно с начислением всех текущих налоговых обязательств. В общем, финансовый план "Укрнафты" на текущий год предусматривает погашение 1,2 млрд грн просроченного налогового долга, размер которого составил 11,85 млрд грн на конец минувшего года.

В последние месяцы 2017 года простроченный налоговый долг "Укрнафты" равнялся 11,85 млрд грн. Преимущественная его часть образовалась на протяжении 2014-2015 годов до смены менеджмента компании.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "ПриватБанка", – около 42% акций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство завершает работу над стратегией низкоуглеродистого развития, которой будет обусловлено снижение применение ископаемого топлива природных ресурсов.


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