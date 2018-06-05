08:54 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда

За последние пять лет Украина нарастила объемы мировой торговли медом на 18 процентов, достигнув 690,3 тыс. тонн общей стоимостью 2,37 млрд долларов. Об этом сообщила эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка.

Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда

Отмечается, что лидером среди мировых экспортеров меда остается Китай с удельным весом в общем объеме экспорта 19%. С существенным отрывом за Поднебесной следуют Аргентина и Украина, с практически равной долей – по 10%. В итоге в 2017 год на ТОП-3 приходилось около 40% объемов экспорта.

Как утверждает эксперт, Украина конкурирует в ценовом сегменте с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной, Индией.

Около половины всего объема меда импортируемого странами Европейского Союза. Среди них, наибольшие объемы импортируют Германия (12%), Великобритания (6%), Франция (6%). Вторым крупнейшим покупателем меда являются США – 30% от общемирового объема. Далее со значительным отрывом следуют Япония, Китай, Саудовская Аравия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час. 


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