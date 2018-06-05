Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда

Отмечается, что лидером среди мировых экспортеров меда остается Китай с удельным весом в общем объеме экспорта 19%. С существенным отрывом за Поднебесной следуют Аргентина и Украина, с практически равной долей – по 10%. В итоге в 2017 год на ТОП-3 приходилось около 40% объемов экспорта.

Как утверждает эксперт, Украина конкурирует в ценовом сегменте с Китаем, Вьетнамом, Аргентиной, Индией.

Около половины всего объема меда импортируемого странами Европейского Союза. Среди них, наибольшие объемы импортируют Германия (12%), Великобритания (6%), Франция (6%). Вторым крупнейшим покупателем меда являются США – 30% от общемирового объема. Далее со значительным отрывом следуют Япония, Китай, Саудовская Аравия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.