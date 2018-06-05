19:51 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196001:test

Стало известно о первом объекте большой приватизации

В Фонда государственного имущества проинформировали, что определен первый объект большой приватизации. Им стало публичное акционерное общество "Центрэнерго".

Стало известно о первом объекте большой приватизации

Об этом сообщает в Facebook председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" компания Ernst & Young начала поиск потенциальных покупателей 78,2% пакета акций компании. Таким образом крупнейшее современное предприятие электроэнергетической отрасли страны "Центрэнерго" станет первым объектом большой приватизации в текущем 2018 году.

Трубаров добавил, что уже реализованы все необходимые аудиты, в том числе денежный и экологический. В данный момент идет формирование условий продажи и первоначальной цены.

Вероятность продажи 20-25% акций "Турбоатома" международной компании еще рассматривают в правительстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день план приватизационных поступлений в нынешнем году фактически сорван.


Поделиться
Читайте также:
 
Минобразования и венгерская община обсудят имплементацию языковой статьи закона об образовании Суд вынуждает САП закрыть дело в сторону Охендовского или направить его в суд В Киеве восемь улиц переименуют В районе ЧАЭС случился масштабный пожар
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив