Стало известно о первом объекте большой приватизации

Об этом сообщает в Facebook председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" компания Ernst & Young начала поиск потенциальных покупателей 78,2% пакета акций компании. Таким образом крупнейшее современное предприятие электроэнергетической отрасли страны "Центрэнерго" станет первым объектом большой приватизации в текущем 2018 году.

Трубаров добавил, что уже реализованы все необходимые аудиты, в том числе денежный и экологический. В данный момент идет формирование условий продажи и первоначальной цены.

Вероятность продажи 20-25% акций "Турбоатома" международной компании еще рассматривают в правительстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день план приватизационных поступлений в нынешнем году фактически сорван.