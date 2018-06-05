НБУ запретил принимать российские 100 рублевые купюры, выпущенные к ЧМ-2018 - ФОТО

Запрещено также принимать памятную монету в три рубля. Как сказано в телеграмме регулятора Укрпочте и банковским финансовым учреждениям, обнародованной во вторник, 5 июня, полимерная банкнота в 100 рублей, которую выпустили еще неделю назад в честь Чемпионата мира по футболу FIFA, запрещена, поскольку на ее оборотной стороне в форме мяча изображена территория Российской Федерации вместе с оккупированным Крымом.

Монету в три рубля также запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе. Монета была запущена в оборот 15 марта 2018 года, - отметили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины с 25 апреля начал выпуск серии памятных монет с изображением Крыма. Тираж составил 45 тысяч штук, номинал монеты равен пяти гривнам.

На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.