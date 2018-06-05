НБУ ужесточит валютное регулирование, если не будет кредитов МВФ

Национальный банк Украины может ужесточить валютное регулирование, если кредитов не будет. Об этом говорится в опубликованных, во вторник, 5 июня, итогах обсуждения денежно-кредитной политики на последнем заседании монетарного комитета НБУ, которое состоялось 23 мая.

Согласно сообщению, члены комитета обсуждали два сценария развития событий - базовый и альтернативный.

Так, если события будут развиваться по базовому сценарию, который предполагает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, Национальному банку целесообразно осуществить дальнейшую либерализацию валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие.

Вместе с тем, в случае торможения структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки МВФ ситуация будет развиваться по альтернативному сценарию. И если риски инфляции ускорятся, НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышение учетной ставки для возвращения инфляции к цели в среднесрочной перспективе, - пояснили в сообщении, добавив, что может также применяться интервенция для сглаживания курсовых колебаний.

Напомним, выделение пятого транша МВФ на два миллиарда долларов откладывается с прошлого года. Кредиторы требуют от Украины принятия закона об Антикоррупционном суде и приведения цены на газ в соответствие к рыночному уровню.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий уверен, что Верховная Рада Украины должна завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Документ должен быть принят в этот четверг, - заявил он накануне.