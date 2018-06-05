Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

100 долл - 2613,2875 грн;

100 евро - 3067,2155 грн;

10 российских рублей - 4,2198 грн.

При этом регулятор установил на 5 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1087.753750;

Серебро - 13.795948;

Платина - 758.692789;

Палладий - 832.629629.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2611,3944 грн;

100 евро - 3047,2361 грн;

10 российских рублей - 4,1980 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.