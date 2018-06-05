Наличный доллар во вторник набрал копейку

Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается до 26,13 гривен, а евро можно купить по 30,76 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20 - 26,00, продажи 25,98 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9116, продажи - 26,1280 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,46, продажи - 30,45 - 31,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2148 , продажи - 30,7601 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,130, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,678, продажи 4,276 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 4 июня 2018 года, наличный доллар сохранился на прежнем уровне. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, а евро можно было купить по 30,70 гривен.