11:59 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин будет автоматически отменять начисления субсидий за неуплату услуг ЖКХ

Министерство финансов для стимуляции граждан, получающих субсидию, введет автоматическую систему для снятия льгот. Такие нововведения будут применены для избежание неуплат за услуги.

Минфин будет автоматически отменять начисления субсидий за неуплату услуг ЖКХ

Согласно словам замминистра финансов Сергей Марченко, жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты.

Известно, что на сегодняшний день, движение средств в процессе монетизации субсидий полностью контролируется Министерством финансов.

При этом, одним из основных рисков введения монетизации субсидий является сложность в прогнозировании вероятности возврата выплаченных гражданам денег.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров и Верховная Рада работают над тем, чтобы перенести вступление в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах". Известно, что запуск закона был запланирован на 10 июня, однако на данный момент еще не готовы некоторые подзаконные акты.


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