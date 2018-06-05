Минфин будет автоматически отменять начисления субсидий за неуплату услуг ЖКХ

Согласно словам замминистра финансов Сергей Марченко, жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты.

Известно, что на сегодняшний день, движение средств в процессе монетизации субсидий полностью контролируется Министерством финансов.

При этом, одним из основных рисков введения монетизации субсидий является сложность в прогнозировании вероятности возврата выплаченных гражданам денег.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров и Верховная Рада работают над тем, чтобы перенести вступление в действие закона "О жилищно-коммунальных услугах". Известно, что запуск закона был запланирован на 10 июня, однако на данный момент еще не готовы некоторые подзаконные акты.