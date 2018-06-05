Международные резервы Украины снизились на 1,6% за май

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Международные резервы Украины равняются 18 119,7 млн долларов (в эквиваленте) по состоянию на первое июня 2018 года. За май они снизились на 1,6% из-за проведения платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

Так, 455,1 млн долларов власть страны и Нацбанк оплатили в пользу Международного валютного фонда на протяжении мая, а еще 214,4 млн долларов отправлено на обслуживание и погашение государственного долга. Из них 126,2 млн долларов - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долларов — обслуживание по суверенным еврооблигациям Украины.

Главным источником пополнения резервов оставалась покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке. По результатам мая, НБУ купил на межбанковском рынке 181,2 млн долларов. Все операции по покупке проводились в форме интервенций по лучшему курсу. В общем, во втором квартале НБУ намеревался покупать по десять млн долларов в день на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Также в прошлом месяце в резервы начислено 272,3 млн долларов и 64,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ.

На объем резервов оказало влияние переоценка финансовых инструментов на сумму 162,3 млн долларов. В общем, объем международных запасов покрывает 3,2 месяца предстоящего импорта и выступает достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", отсутствие финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины.