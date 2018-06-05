Как будет проверятся законность назначения субсидий?

Согласно его словам, проверки будут проходить в несколько этапов. На первом этапе начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики.

После чего, все данные о доходах граждан пройдут верификацию через данные реестров Государственной фискальной службы, Государственная миграционная служба проверит учеты миграции физлиц. В свою очередь Минюст проведет учет имущества, а банки учет безналичных операций по оплате ценных покупок.

К слову, вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине.

Марченко добавил, что это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых сомнительное и требует дополнительной проверки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа. Таким образом, по словам министра, на первом этапе планируется монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление.