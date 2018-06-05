11:37 05.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195941:nastya

Как будет проверятся законность назначения субсидий?

Министерство финансов Украины огласило все правила проверки законности назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью Укринформ.

Как будет проверятся законность назначения субсидий?

Согласно его словам, проверки будут проходить в несколько этапов. На первом этапе начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики.

После чего, все данные о доходах граждан пройдут верификацию через данные реестров Государственной фискальной службы, Государственная миграционная служба проверит учеты миграции физлиц. В свою очередь Минюст проведет учет имущества, а банки учет безналичных операций по оплате ценных покупок.

К слову, вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине.

Марченко добавил, что это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых сомнительное и требует дополнительной проверки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа.  Таким образом, по словам министра, на первом этапе планируется монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление.


Поделиться
Читайте также:
 
СБУ предупредили кибератаку с сайта одного из предприятий Минздрава В Кропивницком возле банка прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовым микроавтобусом, пострадали десять человек Рада вносит поправки в законопроект об антикоррупционном суде
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив