Данилюк заверил, что план бюджетных поступлений от приватизации сорван

Планировалось, что от приватизации в бюджет поступит 21,3 миллиардов гривен. Теперь Министерству финансов придется искать дополнительные источники финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом в понедельник вечером, 4 июня, в эфире одной из украинских радиостанций заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, правительство уже ограничено в возможностях финансирования этого дефицита. Это связано с затягивание возобновления кредитного сотрудничества с Международным валютным фондом, - пояснил он, добавив, что министерство еще в первом квартале планировало выйти на рынок еврооблигаций, однако от этих планов пришлось отказаться. Также из-за дефицита были вынуждены отказаться от планов повысить минимальную заработную плату, - заявил министр, отметив, что принятие такого рода решений негативно повлияют на инфляцию и могут увеличить стоимость ведения бизнеса в стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины во вторник, 29 мая, опубликовал окончательный список предприятий, которые подлежат в этом году большой приватизации. Распоряжение №358 размещен на сайте правительства. Так, в документе, в частности, отмечается, что в перечень вошли 23 объекта большой приватизации.