В США пройдут переговоры о выведении Украины из-под действия пошлин на алюминий и сталь

Таким образом, в этом году экспорт вырос на 25,6 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 4 июня, заявила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, которая находится с рабочим визитом в США.

При этом, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, целью ее визита является проведение переговоров о выведении Украины из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь. В Штатах Микольская проведет встречи с представителями министерства торговли, государственного департамента и офиса торгового представителя США, - заверили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что в течение последних трех лет в США было экспортировано украинской металлопродукции на сумму: в 2015 году - 119,6 миллионов долларов, в 2016 году - 89,7 миллионов долларов, в 2017 году - 175,6 миллионов долларов. Это плоский и сортовой прокат, трубная продукция, полуфабрикаты из стали, отмечают в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Иран планируют расширять двустороннее сотрудничество в аграрной области. Пока что это касается расширения поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Минегрополитики, ссылаясь на итоги встречи заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Шереметы с иранской делегацией.