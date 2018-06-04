Украина увеличила запасы газа в ПХГ

В частности, за мая Украина закачала в ПХГ 1 632,04 млн куб. м, с 1 по 2 июня 113,78 млн куб. м. Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в мае составил 52,65 млн куб. м.

Таким образом, по состоянию на начало июня в ПХГ находилось 9 679,03 млн куб. м, что на 4,54%, или на 460,26 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (10 139,29 млн куб. м).

С начала мая Украина импортировала 1 132,214 млн куб. м газа: 958,238 млн куб. м - через Словакию, 135,301 млн куб. м - через Венгрию, 38,675 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала мая составила 1 733,793 млн куб. м, транзит - 7 183,797 млн куб. м.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", руководство США готово ввести санкции против энергетических компаний Германии, которые будут заниматься строительством "Северного потока-2".