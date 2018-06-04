Украина укрепляет сотрудничество с Данией в области энергоэффективности

Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Делегацию Украины составили заместитель председателя комитета Верхоной Рады по вопросам ТЭК Ольга Белькова, глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, а возлавил ее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В ходе переговоров стороны рассмотрели достижения и будущие шаги энергетического взаимодействия Украины и Дании. Оно было зафиксировано подписанием Меморандума о взаимопонимании в апреле 2017 года во время официального визита президента Украины Петра Порошенко в Данию.

Насалик заверил, что Украина видит в Дании надежного и стратегического партнера, поскольку это государство уже в 2015 году достигло цели своего Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года. Имелось в виду 30% "чистой" энергии в конечном энергопотреблении. В 2030 планируется получить половину "зеленой" энергии.

Все участники встречи отметили весомую роль украинско-датского энергетического центра (УДЭЦ) в практическом налаживании двусторонних отношений и обмена опытом. УДЭЦ способствовало в разработке Энергетической стратегии Украины до 2035 года, а также механизма стимулирования компаний к энергоэффективности.

Украинская делегация совместно с руководством энергетической лаборатории "EnergyLab Nordhavn — New Urban Energy Infrastructures" коснулась вопроса установления электроаккумулирующих систем. Это актуально, поскольку в течение последних нескольких лет быстро растут мощности "чистой" энергетики и возникает потребность в балансировании энергосистемы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Данию провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.