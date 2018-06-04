Предприятие нардепа в пятерке крупнейших получателей возмещения НДС

Об этом информируют данные Государственной казначейской службы.

В общем, ветвь первенства в рейтинге держит ЧАО МК "Азовсталь" с показателем в 668 млн грн. Второе место выборол ЧАО "ММК им. Иллича". В мае 2018 года предприятие получило 662 млн грн возмещения НДС. Третье место за ПАО "Запорожсталь" с показателем 515 млн грн. Замыкает пятерку лидеров по возмещению бюджетного НДС ПАО “Арселормиттал Кривой Рог” с показателем в 490 млн грн.

В третьем квартале текущего финансового года компания "Кернел" получила 39,1 млн долл. чистого ущерба против 32,9 млн долл. чистого дохода за такой же период прошлого года. При этом фискалы подозревают, что "Кернел" проводит махинации с налогами и обманывает НДС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Украины разрабатывает мобильное приложение для уплаты налогов.