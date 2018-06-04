Предпосылок для повышения "минималки" в Украине нет, - Данилюк

Министерство финансов просчитывало несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 миллиардов гривен.

И это минимальная сумма, которая нужна - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы. Об этом в понедельник, 4 июня, рассказал в интервью изданию "Экономическая правда" министр финансов Александр Данилюк.

Он также напомнил, что если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на этот года в 30 миллиардов гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать о Антикоррупционный Суд, а не заниматься популизмом, - заверил он, добавив, что предпосылок сейчас для повышения "минималки" нет.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тысяч гривен во второй половине 2018 года.