Отказ КГГА принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону, - "Нафтогаз"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

По предварительным данным, если столичная власть хочет решить этот вопрос полюбовно, то ей в первую очередь необходимо инициировать изменения в законодательстве.

"Нафтогаз" поставит газ, как только КГГА прекратит пиар-кампанию и выполнит закон. Речь идет об оплате уже поставленного нами газа. Вместе с этими долгами есть и источники их погашения. Если новое предприятие "Киевтеплоенерго" не заберет их, то эти деньги получит "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Также в НАК недоумевают, почему КГГА, зная о завершении срока договора на использование коммунального теплогенерирующего имущества "Киевэнерго" и о долгах, сгенерированных на нем, загодя не озаботилась этим вопросом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вопрос задолженности компании "Киевэнерго" перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины" требует решения на национальном уровне. "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 миллиарда гривен. При этом, около 1,2 миллиардов гривен из этой суммы, это штрафы и пени.