НБУ по новому будет рассчитывать нормативы для банков

Он будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится шесть месяцев. Затем, с 1 декабря 2018 года норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, коэффициент покрытия ликвидности - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней.

Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

При этом в НБУ отметили, что выполнение норматива означает, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного исполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях. Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны придерживаться норматива LCR как в национальной, так и иностранных валютах.

Согласно нормам ЕС, значение коэффициента LCR для банков установлен на уровне 100%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины обновил список нарушителей банковский нормативов. По данный регулятора, из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушали два банка. Это меньше, чем месяц тому назад.