07:00 04.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195776:Polishuk

Нацбанк на понедельник немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 4 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник немного укрепил курс гривны

100 долл - 2611,3944 грн;

100 евро - 3047,2361 грн;

10 российских рублей - 4,1980 грн.

При этом регулятор установил на 4 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1090.743865;

Серебро - 13.895101;

Платина - 761.501510;

Палладий - 827.828558.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2612,2310 грн;

100 евро - 3056,0490 грн;

10 российских рублей - 4,2120 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.


Поделиться
Читайте также:
 
Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Украины В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе, два человека пострадали - ВИДЕО Порошенко надеется получить Томос об автокефалии УПЦ к 1030-й годовщине крещения Руси У Гвардиолы появились амбиции тренера национальной сборной
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив